Novembre, c'est le mois de l'ESS, l'Economie Sociale et Solidaire !

Au programme : portes-ouvertes, conférences, ateliers pour aller à la rencontre de ce secteur des associations, des mutuelles et des coopératives.

Ce secteur représentant 14% des emplois sur la région se porte moins bien qu'avant.



Selon une étude réalisée par la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire, depuis 2016, le nombre d'établissements et d'emploi est en baisse.



Après une période de développement entre 2008 et 2016, des signes de ralentissement se font sentir.



Les explications de Karine Fénies Dupont, la responsable de l'observatoire de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire au micro d'Antony Torzec.