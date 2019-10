Novembre : lancez-vous dans " Un mois sans tabac" pour arrêter de fumer

C’est parti pour la 4eme édition du mois sans tabac dans toute la France. Mais la Sarthe et Le Mans ne sont pas en reste avec des événements pendant le festival Bebop, à l’université, en encore pendant les cross unss... Le tabac est la 1ère cause de mortalité évitable et tue chaque année 75 000 personnes en France. Depuis 2016, 580 982 inscriptions ont été comptabilisés en France et plus de 16 000 Ligériens ont participé en 2018. Pour cette édition, des kits sont disponibles tout comme un site, une hotline, les réseaux sociaux... Valérie Guitet est chargée de mission pour l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) en Pays de la Loire, elles est au micro de Pierre Girault.