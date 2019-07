Nuit du handicap, en direct de Strabourg

Au programme, des spectacles, de la danse, du théâtre, et bien d’autres. Des activités seront organisées avec et pour les personnes handicapées. Ils reviennent révéler leurs talents pour le plaisir de tous.

Avec la Nuit du handicap, les personnes handicapées invitent le grand public à se rencontrer lors d'un événement festif et convivial, le samedi 15 juin 2019, dans une vingtaine de villes de France.

Qui est invité ? Tout le monde, et c'est gratuit !

Plus d'infos sur www.nuitduhandicap.fr

Envie de devenir Bénévole pour la Nuit du handicap ?

Contactez-nous !