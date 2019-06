Numerian se développe en Ardèche et en Drôme

Ne l'appelez plus syndicat mixte des Inforoutes mais Numerian. Il vient d’inaugurer officiellement ses nouveaux locaux, au Pouzin. L’occasion de s’intéresser au rôle de ce syndicat né en 1995 dans le but d’aider les communes à s’adapter aux nouvelles technologies. Notre invitée est Athénée Roubin, chargée des relations collectivités et membre de l'équipe dirigeante