Numérique en Touraine : une application pour mieux communiquer entre les villages et ses habitants

© Source : Site web d'App com

Un jeune de 22 ans, originaire d'Azay-sur-Cher, a créé une application pour que les informations circulent mieux entre les mairies et leurs administrés.

C'est parfois difficile de savoir tout ce qu'il se passe dans notre village ou notre ville : des horaires qui changent, des projets sur la commune ou des évènements. Et c'est justement ce qui s'est passé pour Théo Guidoux, 22 ans, originaire d'Azay-sur-Cher et étudiant à l'INSA Centre Val de Loire.

Le smartphone est devenu pour beacucoup d'entre nous le moyen principal pour s'informer, alors Théo a créé en 2019 une application sur smartphone, ça s'appelle App Com. Aujourd'hui, 13 communes utilisent cette application, notamment Mettray, Azay-sur-Cher ou encore Saint-Martin-le-Beau.

App com s'adresse aux villages et aux communes de moins de 10 000 habitants qui ont peu de moyens pour communiquer avec leurs administrés ! Explications :