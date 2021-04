Nutrisco : bibliothèque numérique du patrimoine du Havre, avec Dominique Rouet

Depuis le 09 avril, il est possible de consulter près de 15 000 documents en lien avec le patrimoine du Havre, mais pas que, via le site en ligne Nutrisco.

Dominique Rouet, Directeur de bibliothèque au havre, nous parle de la création de cette bibliothèque numérique, son avenir et ses vocations.



Lien du site : https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/