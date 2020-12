Objectif Orgue pour l'église de Joué-les-Tours

“L'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout demander, il peut tout exprimer”. C’est ce que nous disait Balzac dans La Duchesse de Langeais. Eh bien c’est peut-être pour ça que nos deux invitées de ce soir ont décidé de doter leur église d’un orgue.

Chantal Boulay est présidente de l’association Joué les Orgues. Fabienne Barthélémy est vice-présidente de cette même association.