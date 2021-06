Objectif victoire pour Damien Saulnier et Suzuki aux 24 Heures Motos

Aux 24 Heures Motos, la Sarthe brille grâce à Damien Saulnier et son équipe, le Yoshimura SERT Motul, basée au Mans. Championne du monde d'endurance en 2020, l'équipe sarthoise défend son titre en 2021 avec un nouveau partenaire : Yoshimura, signe d'un lien plus étroit entre Suzuki, Damien Saulnier et l'endurance.

La saison débute ce week-end aux 24 Heures Motos où l'objectif de bon résultat est clairement affiché.