Objectif zéro déchets à Tours

et si on faisait nos courses avec moins de plastique ? L'association zéro déchets touraine souhaite lancer un système de boite consignée dans tours centre. Explication dans ce journal



Deux jeunes de l'IME des Grouëts [ groué] à Blois ont reçu ce mercredi leur certification "Différent et compétent". Une récompense qui salue leurs compétences de travailleurs. On y revient dans ce journal



Des nuages, de la pluie, du vent, bref un temps maussade pour demain avec des températures qui remontent au dessus des 10 degrés.