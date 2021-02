Pour cette Chronique de bioéthique au format ‘grand invité’, nous accueillons Grégor Puppinck, docteur

en droit et directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice (ECLJ). Une discussion en trio avec

Constance del Marmol et Léopold Vanbellingen, chargé de recherche à l’Institut Européen de

Bioéthique, autour de l’objection de conscience. Grégor Puppinck y a consacré son dernier livre

“Objection de conscience et droits de l’homme”, dans lequel il aborde tant la définition que l’historique et

les contours de l’objection de conscience. Qu’est-ce que la conscience humaine ? Comment délimiter le

recours à l’objection de conscience vis-à-vis d’une loi que le sujet estime immorale ? Quel avenir pour la

liberté de conscience - en particulier dans le domaine des soins de santé - laissent entrevoir les

évolutions récentes des “clauses de conscience” ? Un échange vivant et éclairant à écouter et à

partager.