Occupation du TNS : deux mois après, quel bilan ?

Ils se retrouvent régulièrement sur le parvis du théâtre pour crier leurs revendications. En deux mois, le mouvement s’est même élargi, passant d’un souhait urgent de voir rouvrir au plus vite les lieux culturels à une demande plus globale d’améliorer les conditions d’exercices et de vie des intermittents, des étudiants et des plus fragiles.

Pour se faire entendre, ce sont parfois par des actions directes voire choquantes que ces jeunes entreprennent.

Rencontre avec deux étudiantes de première année, Charlotte Issaly et Lucie Rouxel.