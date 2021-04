Occupations des théâtres, quelles revendications ? - Sébastien Coutant

Invité : Sébastien Coutant, porte-parole de la CGT Spectacle en Poitou Charentes

Le mouvement d’occupation des théâtres prend de l’ampleur avec une centaine de lieux culturels concernés en France. Au delà de la réouverture des salles de spectacles, les intermittents et travailleurs précaires de la culture appellent à l’abandon de la réforme du chômage et à un plan d’aide conséquent au secteur culturel qui ne peut plus travailler depuis de nombreux mois

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : La question de l'euthanasie en Europe (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : "Avis de mistral" de Roselyne Bosch (Par Danielle Lacoste)