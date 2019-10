Le mois de septembre est terminé. C'est donc parti pour le fameux Octobre Rose !



Mais si vous savez, cet événement national pour la lutte contre le cancer du sein. Une idée venue tout droit des États-Unis en 1985.



C'est le cancer le plus fréquent chez la femme mais aussi le plus mortel. 54 000 nouveaux cas sont détectés, chaque année en France, et près de 12 000 femmes en décèdent.



La clinique Saint-Vincent à Besançon a donc mis en place un stand d'information, ce jeudi, pour sensibiliser les patients, le personnel soignant ainsi que les visiteurs.



Et durant toute la semaine des plats de couleur rose, comme des tartes, sont proposés dans l'établissement et le personnel soignant est invité à porter du rose.



Pour parler de cet événement plus en détail Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon est avec Clémence Rozier, chargée de la communication pour la ligue contre le cancer à Besançon