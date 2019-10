Octobre Rose, la photographe Anne Wulvérick offre des portraits pour les femmes

C'est un mois d'octobre centré sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. C'est la 26ème année consécutive en France que l'événement est organisé. En Sarthe aussi des choses sont prévus comme au studio Pose-Emoi à Yvré-Le-Pôlin, avec la photographe Anne Wulvérick qui offre des portraits pour les femmes. Il faudra venir vendredi et samedi (25 et 26 octobre 2019) et il reste encore quelques places pour ceux qui ont envie d'arborer la tenue avec quelques fleurs de la boutique de Pontvallain "Comme une fleur". Renseignement sur le site : www.pose-emoi.fr mais aussi sur www.cancerdusein.org pour le dépistage.