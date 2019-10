Octobre rose : le mois du dépistage du cancer du sein

Octobre rose c'est le mois pour la promotion du dépistage organisé du cancer du sein. Un cancer qui reste , encore aujourd'hui, le plus fréquent et le plus mortel chez la femme en France. D'où la nécéssité du dépistage, dont les chiffres de participation pourtant stagnes depuis maintenant quelques annnés.

Il est donc important de continuer à informer les femmes sur les cancers du seins, et sur les modes de dépistage, comme le précise Martin Révillion Directeur médical au centre de dépistage des cancers en Nouvelle Aquitaine.

C'est donc entre 60 et 64 ans que les femmes participent le plus au dépistage, pourtant meme après 70 ans le risque de cancer existe toujours, comme l'explique le Dr Martin Révillon.

Le programme octobre rose a permis à plus de 64 000 femmes en Gironde, de réaliser une mammographie en 2018.