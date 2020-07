Office de tourisme de cabourg (Agenda 2)

Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Et on part aujourd'hui à Cabourg, ou solène Gérard nous présente une idée de balade seul ou en famille. Elle est responsable de la communication intercommunale à l'office de tourisme de Cabourg. Et elle nous parle de la Guinguette qui se tiendra le 18 juillet prochain, mais aussi d'une sortie idéale pour les enfants, la découverte des phoques.