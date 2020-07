Office de tourisme Vire (3)

Sonia Jambin est chargée de communication à l'office de tourisme du pays de Vire, et elle nous parle des spectacles proposés par l'association Virevolté,qui organise en temps normal le festival Virevolté, annulé cette année à cause de la crise sanitaire. Autre idée de sortie pour petit et grand, les randonnées chantées proposées par l'association La Loure à Vire. Sonia Jambin est intérrogée par Aubert Guinamard.