Cette année encore l'office du tourisme de Forez Est propose de nombreuses visites jusqu'au mois de novembre pour découvrir son territoire. Des incontournables comme les détours de Forez est et des nouveautés 2019 pour mieux connaitre l'histoire le patrimoine et les caractéristiques de ce terrtioire Philippe Louat a joint au téléphone Marion MOUNIER de l'Office du tourisme Forez Est





Et l'office de tourisme Forez qui oeuvre sur 42 communes est vient d'obtenir la marque qualité tourisme et le classement en catégorie 1