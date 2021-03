OKDéfiant le repli sur soi, Etienne Villemain lance un nouvel habitat solidaire

La parabole du bon samaritain, c'est tous le sens de l'action que mène Etienne Villemain, depuis plus de 10 ans. Après les collocations Lazare accueillant des bénévoles et des sans-abris, le père de famille s'est lancé dans la création du Village de François, une grande habitation partagée par de jeunes couples, des célibataires, et des personnes aux passé difficile. Dans le tout premier village, les travaux viennent de débuter. Etienne Villemain, qui était invité à Caen lors des 24 heures pour Dieu, est notre invité.