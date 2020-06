Olaf Malgras, Président de coop de construction : reprise du chantier du Quadri

Le chantier du Quadri, un bâtiment exclusivement tournée vers l'economie sociale et solidaire, a pu reprendre dans le quartier du Blosne à Rennes.



Dédié à l'innovation, à la création d'activités et d'insertion, ce nouveau pôle s'étendra sur plus de 5000 mètres carré. Scarabée Biocoop, Tribord, TAG 35, Enercoop Bretagne ou encore ADIS Intérim viendront s'y installer à partir de mars 2021.



Olaf Malgras, Président de coop de construction, nous parle de ce programme.