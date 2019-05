Olivier Bruneau, Président de Groupe Télécom de l'Ouest - CESO

Déja dans les années 90 les télécoms étaient l'avenir de la téléphonie, une porte ouverte sur l'après 'An 2000', un futur prometteur.

Encore aujourd'hui, les télécoms restent une fenêtre sur demain, mais quelles évolutions depuis une décennie? Que reste-t-il à imaginer?

Internet tout autant que la téléphonie, sont l'objet de toutes les attentions. La cadence des changements, des besoins utilisateurs et des attentes des consommateurs rythment les innovations.

Nous connaissons les grands opérateurs nationaux, mais les besoins des professionnels s'expriment aussi et parfois surtout dans une problématique très locale, dans une recherche d'efficacité et de performance. Les partenariats forts opérateur / clients abordent les questions de besoins de prodution, d'innovation, de stockage avec les datacenters, mais aussi de cybersecurité et de lutte contre les nouveaux risques informatiques.

Chacun est conscient aujourd'hui de la nécessité de protéger ses données "partageables", mais avec une connaissance encore fragile des risques eux-même.

La confiance et la qualité de la relation client sont intrinsèquement un levier d'innovation à ne pas négliger pour assurer les développements de demain.

Ces innovations seront conduites par des générations de profesisonnels et de spécialistes dont les compétences seront toujours techniques mais aussi et surtout empruntes d'une juste capacité d'adaptation et d'évolution de leurs compétences.

Avec Olivier Bruneau, Président de Groupe Telecom de l'Ouest / CESO, nous abordons les enjeux du secteur des télécommunications, autoroutes de l'information, pour aujourd'hui comme pour demain. Il partage avec nous cette expertise éclairée d'une pratique reconnue en Nouvelle-Aquitaine depuis de nombreuses années.