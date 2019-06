Cette semaine nous recevons Olivier Maupin, spécialiste dans la restauration des livres anciens et fondateur en 2009 du Centre de Formation de Restauration du Patrimoine écrit ou CFRPE, un centre de formation situé à Tours et spécialisé dans la conservation-restauration des livres anciens et documents graphiques.

Il s'agit en France de l'un des seuls centre de formation agréé destiné aux techniques de restauration des livres et documents anciens. Le centre accueille tous les ans environ deux cents étudiants de France et de l'étranger pour des stages ou des reconversions professionnelles.

www.oliviermaupin-cfrpe.blogspot.fr





Olivier Maupin forme chaque année de nombreux stagiaires à la restauration de papiers ou de livres anciens venus de toute la France.