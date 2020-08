Les autoroutes sont très fréquentées l'été, notamment lors des grands "chassés/croisés" des juilletistes et aoutiens. Et pourtant, cette année, le trafic a tout de même été moins important que l'année dernière, notamment sur l'A63, dans sa partie landaise, gérée par la société Atlandes.

On en parle avec Olivier Quoy, Directeur Général de la Société Atlandes.