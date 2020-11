Olivier RUDEZ de Motris : sur nos territoires, vers une économie plus durable

Et si nous pouvions changer le monde?

C'est le pari que s'est donnée l'association Motris, à Metz... En commençant ici et maintenant : par de petites choses.

Avec ses "trucothèques" et des initiatives comme "épluches et bicyclettes", l'association se propose notamment de changer notre rapport aux ressources. Ce n'est de l'idéalisme, mais de l'économie circulaire !