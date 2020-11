OncoBerry recherche 50 000 euros pour continuer d'exister

Les personnes atteintes d'un cancer dans le Cher et l'Indre pourrait ne plus recevoir d'aide pour leurs "soins de support". L'association OncoBerry pourrait disparaître dès l'an prochain à cause d'un arrêt du financement par l'Agence Régionale de Santé.



La solidarité en action entre commerçants. Vous verrez l'exemple de Stéphanie qui tient une fromagerie à Vendôme chez nos voisins du Loir-et-Cher. Elle propose à ces collègues qui sont fermés d'utiliser sa boutique pour remettre aux clients les commandes en ligne.



Avis aux amateurs de cyclisme. Le Tour de France de retour cet été en Berry, une belle exposition pour le territoire. On ouvre un dossier sur ce sujet.