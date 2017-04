La confusion sexuelle est une méthode douce de lutte contre contre les vers de grappe. L'Eudémis et le Cochylis sont les deux papillons responsables de la pourriture des grappes de raisin. Ces pondent leurs larves dans les grains de raisin et qui entrainent la pourriture des grappes.

La société BASF a mis au point une méthode de lutte contre cette maladie « tordeuses de la grappe » sur le marché. A l'aide de diffuseurs qui saturent l'air de phéromones sexuelles les papillons sont troublés et ne savent plus ou donner de la tête, ne trouvent pas les femelles et n'arrivent pas à les féconder.

Cette technique déjà utilisé dans le passer sur le vignoble cognaçais est à nouveau testée sur l'exploitation viticole du Maine Giraud à Champagne Vigny.