Ondes nature - 3 juillet 2017 à 18:30 Ballade en vélo sur la « Flow Vélo Atlantique-Charentes-Périgord

CharenteS-Tourisme est né de la fusion des deux comités du tourisme de Charente et Charente-Maritime. Une fusion envisagée pour le développement de l'offre touristique, quantitativement et qualitativement, des deux départements. La première action concrète de cette fusion touristique est l'ouverture de « La Flow Vélo ». Ce nouvel itinéraire cyclable relie Thiviers en Dordogne à l'ile d'Aix. Cette « Flow Vélo » est longue de près de 290km, avec 50 % du parcours longeant les cours d'eau et notamment la Charente. Ce tracé symbolise à lui seul la fusion des deux comités du tourisme et a un poids économique certain.