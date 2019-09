Ondes Nature : Le week-end des migrations

L’Euro Birdwatch ou week-end de migration des oiseaux aura lieu les 5 et 6 octobre. Une centaine d’ornithologues seront rassemblés au lac du Mas Chaban en Hautes Charentes pour observer les oiseaux migrateurs et les comptabiliser. Un week-end durant lequel le public est invité à découvrir ces oiseaux et rencontrer les professionnels présents. L’objectif de ce week-end est aussi de sensibiliser la population suite à la disparition des espèces, en raison du changement climatique et de la disparition des insectes.