Opération Duoday de quoi s'agit-il ?

"L'IRFRSS l'institut régional de formation sanitaire et sociale participe à l'opération DuoDay depuis 3 trois avec bonheur !" raconte Laurence Sabatier la présidente de la structure en Normandie. De quoi s'agit-il ? Et bien pendant une journée, les formateurs, les coordinateurs pédagogiques mais aussi les assistants pédagogiques, les secrétaires peuvent se porter volontaires pour accueillir une personne en situation de handicap et lui faire découvrir les facettes de leur métier.