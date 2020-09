Opération seduction pour attirer des médecins

Les maires redoublent d'inventivité pour attirer les professionnels de santé et Champgné n'échappe pas à la règle.

D'ici à la fin de l'année, cette ville située aux portes du Mans, qui compte de nombreuses entreprises, sa se retrouver sans médecin !

Alors les autorités ont pris les choses en main et ont tourné une vidéo pour vanter leur commune et son cadre de vie.

Des images de drones pour vanter le cadre de vie, témoignages de grands noms de la médecine... La mairie ce Champagné n'a pas lésiné sur les moyens pour séduire les médecins généralistes, mais aussi les dentistes et autres professionnels de santé. Tous pourraient être hébergés dans une maison de santé pluridisciplinaires sur plusieurs sites.

Ce manque de médecins généralistes a, comme partout en Sarthe, des conséquences sur les habitants ; ce qui s'est amplifié pendant la crise sanitaire.