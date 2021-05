Opération touristique à Obernai : "Partageons nous coups de coeur"

Aujourd'hui, RCF Alsace donne la parole à Emmanuelle Conrad, directrice de l'office de tourisme d'Obernai. A partir de juin et jusqu'à fin août, la Ville d'Obernai et les Terres de Sainte-Odile mette en place l'opération "Partagons nos coups de coeurs. C'est une initiative qui propose des offres commerciales locales pour les visiteurs et qui permet aux habitants de se transformer en guide touristiques. L'objectif : booster le tourisme dans cette période si compliquée.