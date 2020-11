Opération "Urgence Froid Bordeaux" pour aider les sans domicile durant l'hiver

On compte désormais 300 000 sans abri en France, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Et à Bordeaux aussi la pauvreté s’accentue, notamment avec la crise Covid.

Pour aider les personnes sans abri à faire face au froid et à la pluie durant l’hiver, un collectif d’associations, autour du Wanted Café, organise une cagnotte en ligne et une collecte de dons jusqu’à dimanche pour réunir des vêtements chauds, des tentes ou des duvets par exemple. On en parle avec Clément Jeandet qui coordonne l’opération « Urgence Froid Bordeaux ».