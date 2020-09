Oradour-sur-Glane doit à nouveau faire face au révisionnisme.

Après les tags découverts sur l’entrée du centre de la mémoire du Village martyr, Oradour-sur-Glane (87) doit à nouveau faire face au révisionnisme.



Depuis les années d’après-guerre, des thèses mettant en cause les témoignages des survivants du village martyr et les travaux des historiens resurgissent régulièrement. Mais pour l’historien Pascal Plas, la vérité est bel et bien là ! 642 personnes femmes, hommes et enfants ont trouvé la mort, le 10 juin 1944, dans le village martyr, massacrés par la division SS « Das Reich.



Pascal Plas, historien et enseignant à l’université de Limoges est au micro de Christophe Gourcerol.