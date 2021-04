"Originale" et "intelligente", la Pépinière des transitions plait aux élus

Pendant six mois, plus de 70 étudiants de trois campus caennais se sont rassemblés pour réfléchir à l'avenir du bassin industriel de l'ancienne Société métallurgique de Normandie, à Colombelles. De leurs travaux sont nés des projets jugés "ambitieux" par les élus locaux à qui ils ont été proposés. Marc Pottier, maire de Colombelles, nous en dit plus au micro de Valentin Longuet.