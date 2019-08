ORTHOMANUFACTURE : un colloques sur les implants innovants à Manutech

Savez-vous qu'il se pratique quelques 160 000 implant total de hanche tous les ans en France ?

Une technique chirurgicale qui s'appuie depuis les années 70 sur une collaboration rapprochée entre chercheurs, chirurgiens et fabricants de ces implants.

C'est d'ailleurs en 1976 que "Genius Bousquet", comme l'appellent encore les américains, inventa la première prothèse de hanche double mobilité.

Et l'entreprise ASTON basée dans notre département est elle-même un leader en la matière.

Jean Geringer est enseignant chercheur à Mines Saint-Etienne et co-organisateur du colloque qui se tiendra mardi et mercredi prochains à Métrotech à Saint Jean Bonnefonds. L'occasion de découvrir pour notre rendez-vous mensuel au Pôle des Technologies Médicales, de nombreuses innovations. C'est une émission réalisée par Anne-Marie Vergnon