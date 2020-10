Où allons-nous ? De la modernité au transhumanisme - entretien avec Charles Delhez, s.j.

Autour de son livre paru en 2018 : « Où allons-nous ? De la modernité au transhumanisme », nous retraçons avec le père Charles Delhez le fil d’une mutation d’ordre culturel et anthropologique. Nous abordons ensemble le phénomène de sécularisation de nos sociétés, resituons la science à sa juste place, dans son dialogue avec la religion et la spiritualité, et nous nous interrogeons sur l'identité de l'homme, coincé entre l'animal et la machine. Où allons-nous : vers plus d’humanité ou vers un monde inhumain ? Comment les Évangiles peuvent-ils nous aider à mener la transition ?