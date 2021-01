Où en est l'industrie du textile en Alsace ?

Autrefois un fleuron de l'économie alsacienne, l'industrie textile a été considérablement affaiblie autour de l'an 2000, et son lot de délocalisations.

Mais avec la crise sanitaire et la pénurie de masques, la nécessité d'une industrie nationale est revenue sur le devant de la scène. Les entreprises du textile ont-elles plus la côte aujourd'hui qu'il y a un an ?

La réponse avec Dominique Malfait, PDG de Labonal.