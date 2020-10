Où en est la recherche sur le cancer dans le Grand Ouest

Cette semaine, c’étaient les 14e journées du Cancéropôle du Grand Ouest. Médecins, chimistes ou psychologues ont partagé les résultats de leurs recherches sur le cancer. Ils pointent notamment le rôle des pesticides, qui favorisent l’apparition de cette maladie.



La semaine dernière, plus de 1 000 élèves de la région ont pris part aux vacances apprenantes. Au programme au collège, français et maths le matin, activités ludiques l’après-midi. Objectif : rattraper le retard pris pendant le confinement, mais aussi occuper les jeunes désœuvrés.



Pour ne pas voir fermer les deux dernières boulangeries du village, la mairie de Noyen-sur-Sarthe, 2 700 habitants, a décidé de les racheter. Sans boulangerie, les autres commerces seraient en péril, estime le maire de cette commune, qui voit des Parisiens venir s’installer, depuis le premier confinement.



Une famille sillonne l’Ouest de la France en tricycle pour faire connaître la dévotion des trois Ave. Il s’agit de réciter trois « Je vous salue Marie », chaque matin et chaque soir. Cette prière apporte la paix et la sérénité, témoigne cette famille, de passage en Vendée.



A la veille de la Toussaint, on s’intéresse aux épitaphes, ces inscriptions qu’on trouve sur les pierres tombales. Un dictionnaire en recense plus de 500 en Mayenne. Certaines sont des poèmes, d’autres sont illustrées ou même humoristiques.