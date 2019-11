Ouchamps à la recherche d'un candidat pour son commerce

"Les petites communes comme OUchamps avec ses 800 habitants, ont besoin de rendre service au totidien à la population", explique André Simon. Le maire délégué d'Ouchamps, membre désormais de la commune nouvelle du Controis en Sologne, s'est fixé comme objectif d'ouvrir, l'année prochaine, un commerce.

Un commerce en construction

Pour l'instant, ce projet n'est qu'un chantier. Les travaux de construction sont en cours sur le site des halles qui ont été créés lors de l'aménagement du centre-bourg. Selon l'élu, les lieux n'étaient utilisés que "très épisodiquement dans l'année".

D'où le lancement de ce chantier qui permettra de créer à termes, un espace composé de deux salles de 21 et 38 m², d'une réserve et de sanitaires... tout cela accessible aux personnes à mobilité réduite.

déjà des candidats

Aujourd'hui, la commune a bien un commerce ouvert l'an passé par "une jeune personne nouvellement installée dans la commune et qui a souhaité ouvrir un bar, une épicerie, un dépôt de pain [...] tout ce qui peut permettre de rendre service". Mais le lieu est inadapté à ces activités. Quand le chantier sera terminé, ce dernier fermera d'ailleurs.

Pour l'heure, la municipalité doit trouver un professionnel pour prendre en main ce futur commerce de proximité : "des personnes intéressées, on commence à les voir arriver".

FAIRE PREUVE D'IMAGINATION POUR FAIRE VIVRE LE COMMERCE

Le local, une fois terminé, sera mis en location auprès du commerçant retenu. " C'est d'abord répondre aux besoins de la population, c'est la priorité numéro 1 mais on sait que dans nos petits communes, la zone de chalandise n'est pas suffisant pour faire vivre un commerçant parce qu'il faut que le commerçant tire un revenu de son activité, c'est tout à fait légitime. Donc c'est à lui d'avoir l'imagination nécessaire pour élargir sa clientèle et intéresser beaucoup plus largement", précise André Simon.

Les touristes, une opportunité ?

Dans l'esprit de l'élu, il y a forcément les habitants d'Ouchamps mais également les touristes de passage sur la Loire à vélo ou dans les gîtes et chambres d'hôtes des environs. Et d'ajouter, "on a une clientèle à rechercher [...]. Il y a matière à faire vivre en originalité, un service à une population beaucoup plus importante que la population locale".

Retrouvez l'interview d'André Simon, maire délégué d'Ouchamps :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

C'est la commune qui finance cette construction de commerce. Coût de l'investissement : environ 200 000 euros. La collectivité reçoit aussi le soutien du département via la dotation de solidarité rurale.