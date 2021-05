Ouverture d'un centre de vaccination pour contrer le cluster de Bordeaux Bacalan

C’est à partir de 14h que les habitants de Bacalan pourront se faire vacciner dans un centre éphémère qui ouvre dans le quartier. Annonce faite hier 25 mai par l’agence régionale de santé (ARS) et son directeur Benoit Elleboode. Après la découverte du cluster dans le quartier jeudi 20 mai, une opération de dépistage a été mise en place immédiatement et à ce jour, 900 personnes ont été testées.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

"On en est aujourd'hui à 60 cas identifiés à Bacalan et sur toutes les personnes atteintes, aucune n'était vaccinée", explique Benoit Elleboode. "Ce sont plutôt des populations jeunes et autre élément important : toutes les personnes atteintes ne développent pas de forme grave (du virus) et ne sont pas hospitalisées."

A présent, tous les habitants majeurs du quartier Bacalan sont invités à se faire vacciner, grâce à une dotation nationale exceptionnelle de vaccination. Près de 19 000 doses supplémentaires des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont en effet attendues au cours des trois prochaines semaines.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

"Le succès de ce type d'opération c'est la rapidité et la réactivité", affirme le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. "Dès samedi, on a dépisté massivement à Bacalan et très rapidement, on ouvre ce centre de vaccination."

La population peut se faire vacciner dans ce nouveau centre "Bordeaux Bacalan" situé 139 Rue Joseph Brunet 7j/7, de 9h00 à 20h00, mais il est possible aussi d’aller au vaccinodrome du parc des exposition de 8h à 20h, où trois lignes de vaccination ont été rajoutées, également dans les 17 pharmacies du quartier Bacalan, dotées en vaccin Moderna ; ou encore dans les centres du Bouscat et de Mérignac.

Notons aussi qu’une plateforme téléphonique gérée par les services de la Ville est dédiée à la population du quartier pour la prise de rendez-vous depuis ce mercredi matin 8h.