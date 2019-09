Ouverture de la PMA aux couples de femmes - Christian Michot et Marianne

Invités : Christian Michot, membre de l’association David et Jonathan, et Marianne Pichon, membre de l’association Parents Gays et Lesbiens

L’article 1 de la loi bioéthique voté ce matin à l’Assemblée Nationale ouvre la PMA pour les couples de lesbiennes. Témoignages de personnes sur leur quotidien, de chrétien homosexuel et de mère lesbienne

Chroniques :

Regard éditorial : Les prix Talents des Cités (Par Marie-Hélène Restoin)

Bande dessinée : “Le roi des bourdons”, de David De Thuin, aux éditions Glénat, et “Faut pas prendre les cons pour des gens” d’Emmanuel Reuzé, aux éditions Fluide Glacial (Par Eric Potel)

Cuisine : Le cake aux prunes et aux amandes (Par Françoise Barbin-Lecrevisse)

Concert classique : Le mystère des voix bulgares (Par Aude Pénicaut)

Chanson :

Hanoi / La Grande Sophie

En concert vendredi 11 octobre à 20h30, à la Salle du 27 de Rouillac (16)