Quel sens a la vie ? En pleine révision de la loi bioéthique, l'Université de la vie invite à prendre le temps de réfléchir à ce qui donne du sens à la vie : comment se situer, endurer, progresser, prendre sa place ?

Autour d'experts et de témoins, l'Université de la vie est un cycle de formation bioéthique inédit et accessible à tous, en quatre soirées les lundis 13,20,27/01/2020 et 3/02/2020, dans 150 villes dont Nevers.

