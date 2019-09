Ouverture du grenelle sur les violences faites aux femmes à Blois

Le lancement du grenelle sur les violences conjugales, c'était ce mardi. Dans le Loir-et-Cher, une 30aine d'institutions qui gravitent autour de ce sujet se sont réunis à Blois ce matin.



Une maison pour les jeunes volontaire internationaux. C'est la première du département , elle vient d'ouvrir à la Riche. On vous en dit plus dans quelques instants.



La météo de demain c’est le retour de la pluie sur la partie nord de la Touraine et du Loir et Cher. Et des températures en baisse avec même des minimales en dessous des 10 degrés le matin.