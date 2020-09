Ouverture du procès de béatification et de canonisation d'Anne-Gabrielle Caron

Une nouvelle étape vers la béatification et la canonisation d’Anne-Gabrielle Caron. Le procès diocésain s’ouvre ce samedi 12 septembre à Toulon. Une commission d’enquête auditionnera dans les prochains mois les témoins de la vie de la fillette pour recueillir des faits. On en parle avec le postulateur de la cause, Pascal Barthelemy.