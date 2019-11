Ouverture officielle de 3 Maisons France Service en janvier 2020

Ce sont 460 Maisons France Services qui verront le jour dès janvier 2020, suite à une expérimentation conduite en septembre et ocotbre dernier dans 6 départements pilotes. Les Maisons France Services ont vocation à maintenir des servcies publics au plus près des besoins. Dans l'Orne, 3 villes en seront dotées en janvier prochain : Rémalard en Perche, L'Aigle et Alençon. "Notre société a évolué et il faut que l'on évolue en parallèle pour coller aux besoins réels des ornais et des ornaises" souligne Madame la préfète de l'Orne Chantal Castelnot.