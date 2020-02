Pour nous présenter l'association Pacé-Konna, Bernard Clermont en reçoit le président Bernard Jouan.



C’est en 1990, lors du jumelage des deux communes, qu’a été créée l’association Pacé-Konna afin de favoriser leurs échanges. Ces liens se sont tissés dans la foulée de ceux qui unissaient l’Ille-et-Vilaine avec la région de Mopti, d’une solidarité affirmée avec le Mali qui connaissait alors de graves périodes de sécheresse.



Konna est une grande commune rurale située à 55 km au Nord de Mopti. Elle est composée de la ville de Konna et de 28 villages avec une population supérieure à 30 000 habitants.



Aujourd’hui, Konna est internationalement connue… C’est l’attaque de la ville par les rebelles islamiques, en 2013, qui a été le déclencheur de l’intervention française au Mali. La situation est toujours très tendue, ce qui ne permet plus de s’y rendre.



Des actions fondées sur les attentes locales et menées dans la durée

L’association de jumelage s’est fixé deux grands objectifs :



favoriser les échanges humains (fondamentaux même si, dans le contexte actuel, ils sont difficiles) ;

soutenir des actions de développement durable, avec une priorité donnée à la souveraineté alimentaire.