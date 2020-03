Pape François: le dernier tournant de la réforme?

pape François, Sept ans de pontificat

"Les cardinaux sont allés me chercher à l'autre bout du monde." C'est ce qu'avait déclaré, le 13 mars 2013, il y a presque sept ans, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, se présentant à la foule amassée sur la place Saint-Pierre, sous le nom de François, 266e pape de l’Église catholique.



Le pape des réformes dans l'Église

Suscitant la curiosité voire l’admiration dans ses diverses prises de position sur les questions économiques, sociales ou environnementales, ce premier pape venu d’Amérique du Sud ne s’est pourtant pas laissé enfermé dans le piège d’une adulation dangereuse. Ses engagements notamment dans le délicat dossier des abus sexuels dans l’Église ou plus globalement dans la réforme de ses structures ne lui ont pas faits que des amis.

Celui qui affirmait un an après son élection que son pontificat serait bref, continue à 83 ans, après différents textes importants et synodes sur la famille, les jeunes ou encore l’Amazonie, de mener la barque Pierre avec courage, malgré les tempêtes internes et externes qui l’assaillent.



ira-t-il au bout de ses réformes ?

Mais pourra-t-il aller jusqu’au bout des réformes qu’il a initiées depuis le début de son pontificat ? Quels sont les chantiers encore à poursuivre et à consolider ?