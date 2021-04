Pâques hors des églises & baisse de salaires au Vatican

Cette nouvelle année où les fidèles – pour la grande majorité - ne pourront pas assister aux célébrations de Pâques à l’intérieur des églises et autres édifices religieux. Ces derniers ne pouvant accueillir que 15 personnes en leur sein selon les mesures sanitaires actuelles. Les Évêques sont-ils assez actifs auprès des autorités ? Heureusement, de nombreux prêtres prennent des initiatives, notamment sur les réseaux sociaux, afin de célébrer malgré tout ces fêtes de Pâques.

La réduction de 10% du salaire des cardinaux, clercs et d’autres membres du clergé au Vatican pour assainir les finances et assurer un avenir économique sécurisé à l’Eglise. Et puis cette question, en Belgique, qu’en est-il du salaire des prêtres ?

Journalistes: Manu Van Lier & Anne-François de Beaudrap

Présentation: Natacha Cocq