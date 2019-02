Parentalité et handicap : une vie extra/ordinaire ?

Chaque année, le Conseil départemental du Bas-Rhin organise une journée de rencontre autour de l'autonomie. C'est le thème de la parentalité et du handicap qui a été retenu pour cette troisième édition. L'occasion de réfléchir à la situation de ces parents hors du commun.



Reflexion et rencontre avec Michèle Eschlimann, vice-présidente du Conseil départemental du Bas-Rhin en charge de l'autonomie et présidente de la commission exécutive de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), et Brigitte Prost, présidente de la commission des droits et de l'autonomie et présidente adjointe de l'Aepei (Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis).