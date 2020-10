Paris-Amsterdam en tandem au profit du handisport

Léandre Fauquet, Martin Taponard et Arthur Sarron sont trois étudiants Aindinois. Ils ont consacré une partie de leur été à relier Paris à Amsterdam en tandem pour la bonne cause. Ils invitaient en effet ceux qui les suivaient sur les réseaux sociaux à alimenter une cagnotte en ligne au profit du comité départemental handisport. Deux d'entre eux pédalaient tandis que le troisième assurait la logistique et faisaient vivre le périple en ligne. Le trio n'exclut pas de se lancer dans un nouveau projet de ce type une fois leur diplôme en poche. Liliane Deboissieu a rencontré Léandre Fauquet et Martin Taponard après leur retour pour un bilan.